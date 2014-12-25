Кличка номіновано на звання кращого боксера року
У список номінантів на звання кращого боксера 2014 року за версією видання Fightnews потрапив українець Володимир Кличко.
У числі претендентів на звання бійця року потрапили також японець Наоя Інуе, пуерторіканець Мігель Котто, американець Теренс Кроуфорд, ямайський боксер Ніколас Уолтерс, Роман Гонсалес з Нікарагуа і росіянин Сергій Ковальов, пише Новое время.
Свій останній бій Володимир провів у листопаді 2014 року і відстояв титул IBF, відправивши Кубрата Пулєва в нокаут у 5 раунді.
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У німецькому Гамбурзі український суперважкоатлет Володимир Кличко зустрівся на рингу з 33-річним болгарцем Кубратом Пулєвим і здобув перемогу. Це 53-я перемога спортсмена. Боксер присвятив її Україні і українцям, які захищають свою країну.
"Я хочу присвятити цей нокаут всім людям, які зараз борються за незалежність України", - сказав Володимир Кличко.