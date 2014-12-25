Стартові гонки чемпіонату України з біатлону перенесено на добу через відсутність снігу

Гонки попередньо відбудуться через добу, повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.

"Перші старти чемпіонату перенесено з 25-го на 26-е грудня внаслідок неготовності траси до проведення гонок. Завтра буде проведена додаткова робота по заповненню траси штучним снігом", - йдеться в повідомленні.

Згідно з розкладом змагань спринтерські гонки повинні були відбудуться 25 грудня, гонки переслідування - 26 грудня, а естафети - 28 грудня. Тепер, якщо ситуація зі снігом буде сприятливою, змагання відбуватимуться 3 дні поспіль, без запланованого вихідного 27 грудня.

Як повідомляв УНІАН, з 25 по 28 грудня у селі Сянки Турківського району на Львівщині пройде чемпіонат України з біатлону. Цей турнір є також підготовчим для спортсменів збірної України до етапу Кубка світу в Оберхофі (Німеччина) 8-11 січня.