Гонорар боксера Мейвезера за один бій складе рекордні 120 млн. доларів

Інвестиційна група з ОАЕ збільшила гонорар, запропонований американському боксерові Флойду Мэйуэзеру-молодшому за бій з філіппінцем Менні Пак'яо, до 120 мільйонів доларів, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Boxingscene.

«ЗМІ говорять, що ми підвищили пропозицію на 10 мільйонів доларів - до 120, і вони мають рацію. Це найбільший гонорар в історії спорту для людини за один захід. Якщо бій відбудеться в Абу-Дабі, це буде по-справжньому глобальною подією», - заявив один з керівників інвестиційної групи Акбар Мухаммад.

Один із найбільш очікуваних боїв у світі боксу в напівсередній ваговій категорії може відбутися навесні 2015 року. В даний час сторони ведуть переговори. На кону стоятимуть чемпіонські пояса за версіями Всесвітньої боксерської організації (WBO), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Всесвітньої боксерської ради (WBC).

В кінці листопада арабська інвестиційна група запропонувала Мэйуэзеру за участь у поєдинку 110 мільйонів. Представники спортсмена відповіли відмовою.

37-річний Мейвезер виграв всі 47 боїв на професійному рингу. На рахунку 36-річного Пакьяо 57 перемог у 64 боях при п'яти поразках і двох нічиїх.