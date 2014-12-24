СБУ і ГПУ проводять обшуки у Федерації футболу України - Лубківський

Служба безпеки і Генеральна прокуратура України проводять обшуки в будинку Федерації футболу України в рамках кримінального провадження за статтями 191 і 209 Кримінального кодексу України - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський на своїй сторінці в Facebook.

«Хочу підтвердити, що співробітники Служби безпеки України (Головне управління «К») спільно з колегами із Генеральної прокуратури проводять процесуально-слідчі дії, зокрема, обшуки, у Федерації футболу України», - зазначив він.

«Робиться це в рамках відкритого кримінального провадження за статтями 191 і 209 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим, а також легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом)», - додав Лубківський.