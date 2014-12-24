Всеросійська федерація легкої атлетики готова виплатити компенсацію Україні за кримських спортсменів
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Всеросійська федерація легкої атлетики (ВФЛА) готова виплатити українській федерації матеріальну компенсацію за надання можливості кримським спортсменам виступати за Росію, заявив президент ВФЛА Валентин Балахничев, повідомляє ТАСС.
"У нас є домовленість з українською стороною про вирішення цього питання, - заявив Балахничев. - Ми перебуваємо в стадії завершення переговорного процесу. Упевнений, що питання про можливість виступу кримських спортсменів за Росію буде вирішено. Це буде залежати від наших зобов'язань, які ми повинні виконати. В тому числі, і матеріальних. Переговори - це процес, коли повинні враховуватися інтереси і вимоги обох сторін. Як тільки ми домовимося, далі все піде згідно з правилами Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF), які допускають винятки при переході спортсмена з однієї національної федерації в іншу, раніше визначеного терміну. Після того як федерації легкої атлетики Росії і України домовляться, подальший процес пройде дуже швидко".
Раніше президент Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ Ігор Гоцул заявляв, що його організація дозволить українцям, зокрема, чемпіонці Європи-2012 у метанні списа Вірі Ребрик (у травні 2014 року отримала російське громадянство) виступати на змаганнях за Росію раніше визначеного правилами IAAF карантинного строку тільки в разі відшкодування грошової компенсації за витрати на підготовку. У випадку з Ребрик ця сума еквівалентна 150 тис. доларів.
У регламенті IAAF не вказується, яку суму повинна виплатити країна, що прийняла легкоатлета тій державі, за яку спортсмен виступав раніше. За правилами IAAF, карантин після переходу в іншу національну збірну становить три роки. Скорочений він може бути тільки рішенням IAAF, за умови наявності виняткових обставин та обопільної згоди двох федерацій. Якщо ВФЛА і ФЛАУ не знайдуть компроміс у справі Ребрик, то вона зможе повернутися на стадіон лише за півроку до початку Олімпіади-2016 в Бразилії.
Крім Ребрик, бажання виступати за Росію висловили й інші кримські атлети. Це жителі Ялти Рустем Дремджи (метання списа) та Євген Семененко (потрійний стрибок), метальник молота з міста Саки Олексій Сокирський, євпаторійський, севастопольський і сімферопольські бігуни на різні дистанції Руслан Перестюк, Олександр Тарадин, Ксенія Савіна, Анастасія Бондар, Фуад Фаржані й бігун на 3 тис. м з перешкодами Валерія Мара з Сімферополя.