Всеросійська федерація легкої атлетики готова виплатити компенсацію Україні за кримських спортсменів

Всеросійська федерація легкої атлетики (ВФЛА) готова виплатити українській федерації матеріальну компенсацію за надання можливості кримським спортсменам виступати за Росію, заявив президент ВФЛА Валентин Балахничев, повідомляє ТАСС.

"У нас є домовленість з українською стороною про вирішення цього питання, - заявив Балахничев. - Ми перебуваємо в стадії завершення переговорного процесу. Упевнений, що питання про можливість виступу кримських спортсменів за Росію буде вирішено. Це буде залежати від наших зобов'язань, які ми повинні виконати. В тому числі, і матеріальних. Переговори - це процес, коли повинні враховуватися інтереси і вимоги обох сторін. Як тільки ми домовимося, далі все піде згідно з правилами Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF), які допускають винятки при переході спортсмена з однієї національної федерації в іншу, раніше визначеного терміну. Після того як федерації легкої атлетики Росії і України домовляться, подальший процес пройде дуже швидко".

Раніше президент Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ Ігор Гоцул заявляв, що його організація дозволить українцям, зокрема, чемпіонці Європи-2012 у метанні списа Вірі Ребрик (у травні 2014 року отримала російське громадянство) виступати на змаганнях за Росію раніше визначеного правилами IAAF карантинного строку тільки в разі відшкодування грошової компенсації за витрати на підготовку. У випадку з Ребрик ця сума еквівалентна 150 тис. доларів.

У регламенті IAAF не вказується, яку суму повинна виплатити країна, що прийняла легкоатлета тій державі, за яку спортсмен виступав раніше. За правилами IAAF, карантин після переходу в іншу національну збірну становить три роки. Скорочений він може бути тільки рішенням IAAF, за умови наявності виняткових обставин та обопільної згоди двох федерацій. Якщо ВФЛА і ФЛАУ не знайдуть компроміс у справі Ребрик, то вона зможе повернутися на стадіон лише за півроку до початку Олімпіади-2016 в Бразилії.

Крім Ребрик, бажання виступати за Росію висловили й інші кримські атлети. Це жителі Ялти Рустем Дремджи (метання списа) та Євген Семененко (потрійний стрибок), метальник молота з міста Саки Олексій Сокирський, євпаторійський, севастопольський і сімферопольські бігуни на різні дистанції Руслан Перестюк, Олександр Тарадин, Ксенія Савіна, Анастасія Бондар, Фуад Фаржані й бігун на 3 тис. м з перешкодами Валерія Мара з Сімферополя.