Мірча Луческу визнаний кращим тренером Румунії

Головний тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу в четвертий раз визнаний кращим тренером Румунії, повідомляє прес-служба ФК "Шахтар".

Примітно, що до нього жоден румунський тренер не отримував почесного звання таку кількість разів.

Голосування за підсумками 2014 року проводилося серед президентів клубів першого дивізіону країни, капітанів команд, а також журналістів та читачів Gazeta Sporturilor - одного з найавторитетніших спортивних видань Румунії.

Мірча Луческу - заслужений тренер України, в сезоні-2013/14 у восьмий раз названий кращим тренером України. А до цього Луческу тричі визнавався кращим в Туреччині.