УЄФА назвав форварда "Шахтаря" Адріано кращим в номінації "Гравець" на груповому етапі Ліги чемпіонів

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) підвів підсумок групового етапу Ліги чемпіонів, назвавши кращим в номінації "Гравець" бразильського форварда донецького "Шахтаря" Луїса Адріано.

Всього ж, кількість рекордів, оновлених у цьому році на груповій стадії Ліги чемпіонів УЄФА, досягло двозначного числа, наголошується в релізі УЄФА.

У двоматчевому протистоянні "Шахтаря" з білоруським БАТЕ 27-річний бразилець по-справжньому розкрився, і борисовчанам це дорого обійшлося. В гостьовій зустрічі, що завершилася розгромом білорусів з рахунком 7:0, Адріано до перерви оформив "покер", а у другому таймі відзначився ще раз, ставши другим гравцем після Ліонеля Мессі, який забив п'ять голів в одному матчі Ліги чемпіонів. Матч-відповідь "Шахтар" провів трохи слабкіше, розгромивши БАТЕ "лише" з рахунком 5:0. Хет-трику у Львові вистачило Луїсу Адріано, щоб повторити рекорд результативності на групових етапах, встановлений сезоном раніше Кріштіану Роналду. Лише сухий матч проти "Атлетика" з наступною дискваліфікацією на шостий тур завадили бразильцеві подолати планку в десять голів.

"Втім, головне, що чемпіонам України є на кого розраховувати у нападі в 1/8 фіналу", - наголошується в релізі УЄФА.

Новим талантом названий Брель Эмболо ("Базель"), зірковим ветераном - Франческо Тотті з "Роми", командою - "Реал", а автором найгучнішого рекорду - Леонель Мессі, на рахунку якого тепер 75 голів у матчах ЛЧ.

Як повідомляв УНІАН, донецький "Шахтар" посів 2-е місце в групі Н, набравши 9 очок у 6 іграх і в першому раунді плей-офф - 1/8 фіналу - двічі зіграє проти "Баварії" (Мюнхен, Німеччина).