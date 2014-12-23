Матч відбору Євро-2016 Іспанія - Україна пройде в Севільї

Матч відбіркового турніру чемпіонату Європи з футболу 2016 року між збірними Іспанії та України пройде в Севільї, повідомляє видання El mundo з посиланням на реліз Федерації футболу Іспанії.

Це буде один з ключових матчів у групі C відбіркового циклу Євро.

На даний момент українці і іспанці ділять 2-3 місця, набравши 9 очок. Лідирує у групі команда Словаччини на рахунку якої 12 балів. За регламентом змагань дві кращі команди групи безпосередньо потрапляють у фінальний турнір Євро-2016, який пройде у Франції. Володар 3-го місця в групі зіграє два матчі раунду плей-офф з третьою командою з іншої групи.

Стадіон "Рамон Санчес-Пісхуан", на якому проводить домашні матчі ФК "Севілья", вміщує 45,5 тис. глядачів. На ньому проводилися два матчі Чемпіонату світу-1982, зокрема, гра Бразилія - СРСР, що завершилася перемогою південноамериканців з рахунком 2:1. Збірна Іспанії не програла жодного з 22 матчів, проведених на "Рамон Санчес Пісхуан".

Згідно з календарем змагань матч відбудеться 27 березня і розпочнеться о 21.45 за київським часом.