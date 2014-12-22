Важко повірити, що серце Здунека більше не б'ється - Кличко

Почесний чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Віталій Кличко прокоментував новину про смерть свого тренера Фріца Здунека.

У коментарі сайту Офіційного фан-клубу братів Кличків він зазначив: «Звістка про смерть Фріца стало для мене шоком. Я не можу в це повірити. Адже Фріц пройшов останнім часом через багато випробувань. Він переміг рак, переніс операцію на серці. Важко повірити, що його серце більше не б'ється... Знаю багатьох людей. Але ніколи не зустрічав людини з такою душею, з таким по-справжньому великим і добрим серцем. Серцем, від якого всім оточуючим було тепло. Не буде перебільшенням сказати, що Фріц був для мене другим батьком. Він відкрив для мене Німеччину, навчав мене німецькій мові. Вводив мене та Володимира в ази професійного спорту. Розділив з нами радість перемог і гіркоту поразок. Був вчителем не тільки в спорті, він був наставником у житті. Він був моїм ДРУГОМ".

Крім того, боксер зазначив: "Через його професійні тренерські руки пройшли сотні хлопчаків. Багато з них стали олімпійськими чемпіонами, багато - чемпіонами світу. Він був чарівником! Тому, що реалізовував їх мрії! І всі, хто його знав, любив його! Спасибі долі, що познайомила нас і дала можливість працювати довгих 17 років разом. Ти продовжуєш жити, поки ми живемо та пам'ятаємо про тебе...»

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у віці 67 років помер відомий німецький тренер з боксу, колишній наставник братів Кличків Фріц Здунек.