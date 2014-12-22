Помер колишній тренер братів Кличків Фріц Здунек

У віці 67 років помер відомий німецький тренер з боксу, колишній наставник братів Кличків Фріц Здунек. Про це заявив у понеділок президент Німецького союзу боксерів-професіоналів Томас Пютц, повідомляє ТАСС.

"Я шокований цією новиною, - заявив Пютц. - Тим самим світ боксу втратив визначну особистість".

Пютц зазначив, що Здунек помер в одній з лікарень Гамбурга від серцевого нападу.

Фріц Здунек народився 18 квітня 1947 року в містечку Люссов (земля Мекленбург - Передня Померанія) на півночі ФРН. Він є одним з найбільш успішних тренерів в боксі. Серед його підопічних були брати Клички, а також такі відомі боксери, як поляк Даріуш Міхальчевський і німець Фелікс Штурм.