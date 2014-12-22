Уславлені українські спортсмени привітали НОК з Днем народження

Видатні українські спортсмени висловили свої побажання Національному олімпійському комітету України у день його заснування, утворивши при цьому справжнє чемпіонське привітання.

«В цей день хочу привітати Національний олімпійський комітет з Днем Народження!», - наголосив Олімпійський чемпіон з важкої атлетики Олексій Торохтій.

«Улюблений НОК, в День твого народження я дякую за те, що ти є, що ти завжди поруч з кожним спортсменом нашої країни i в скрутну хвилину, i у незабутні моменти перемог!», - зазначила Олімпійська чемпіонка та бронзова призерка Олімпійських ігор з боротьби Ірина Мерлені.

«Молодому Національному олімпійському комітету України – справжнього історичного довголіття в новітній історії Олімпійських ігор!», - наказав чемпіон світу зі стрибків у висоту Богдан Бондаренко.

«Дякую НОК України за багаторічну і професійну роботу, за підтримку спорту, найвищих досягнень, пропаганду і розвиток дитячого спорту!», - подякував чемпіон Європи та призер чемпіонату світу з біатлону Андрій Дериземля.

«Я захоплююся тим, що команда НОКу працює як одне ціле, що вони думають і діють, як одна велика родина!», - зазначила Олімпійська чемпіонка з фехтування на шпагах Яна Шемякіна.

«Завдяки вашим старанням у нашої країни з’явилася велика кількість чемпіонів і призерів Олімпійських ігор!», - вважає бронзова призерка Олімпійських ігор з важкої атлетики Юлія Калина.

«Бажаю нашому НОКу процвітання, нашим спортсменам нових перемог на усіх світових аренах!», - відзначив бронзовий призер Олімпійських ігор зі стрибків у воду Ілля Кваша.

«Нехай спортсмени радують своїми результатами, а НОК допомагає і підтримує усіма можливими способами!», - висловив побажання чемпіон Європи та бронзовий призер чемпіонату світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк.

«Нашому НОКу бажаю успішних спортсменів і нових хороших спонсорів, і щоб усі були здорові!», - побажав чемпіон світу зі спортивної гімнастики Олег Верняєв.

«Натхнення на нові проекти! Досягнення поставлених цілей і бути завжди високо оціненими!», - бажає Олімпійська чемпіонка та дворазова призерка Олімпійських ігор з кульової стрільби Олена Костевич.

«Завжди залишатися на висоті! І бути кращими з кращих!», - бажає дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор з художньої гімнастики Анна Безсонова.

«Продовжуйте і надалі так продуктивно працювати і постійно розвиватися!», - зазначає Олімпійський чемпіон та бронзовий призер Олімпійських ігор з веслування на каное Юрій Чебан.

«І нехай Олімпійський вогонь палає у серці кожного!», - підсумувала бронзова призерка Олімпійських ігор та чемпіонка світу у потрійному стрибку Ольга Саладуха.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Національний олімпійський комітет України відзначає своє 24-річчя. 22 грудня 1990 року I Генеральна асамблея прийняла рішення про створення Національного олімпійського комітету України.