Команда українського легіонера Леня "Фінікс" виграла матч чемпіонату НБА у "Вашингтона"

Команда Національної баскетбольної асоціації "Фінікс Санс", у складі якої виступає український легіонер Олексій Лень, виграла черговий матч регулярного сезону у "Вашингтон Візардс" з рахунком 104:92, повідомляє офіційний сайт ліги.

Гра, що проходила в столиці США, спочатку проходила в рівній боротьбі. Команди обмінялися в перших двох чвертях перемогами з мінімальною перевагою - 23:22, 27:28. Але, після великої перерви, гості почали діяти значно потужніше і досягли переваги в 12 балів. Третя чверть принесла їм перевагу у 8 очок - 21:29, а четверта - ще чотири - 21:25.

Олексій Лень провів на майданчику 24 хвилини. За цей час він набрав 8 очок (3/3 середніх кидка з гри і 2/6 штрафних кидки), зробив 8 підборів (4 в нападі), 4 блок-шоти, 1 передачу, 1 перехоплення, допустив 2 втрати і отримав 5 фолів.

Таким чином, після 29 матчів у турнірній таблиці Західної конференції "Фінікс" з 15 перемогами при 14 поразках займає 9-е місце в таблиці, впритул наблизившись до йдучого 8-им "Нью-Орлеанс". Згідно з регламентом змагань НБА, у вирішальну стадію - плей-офф, де і розігрується титул чемпіона сезону, потрапляють по 8 кращих команд кожної конференції.