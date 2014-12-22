У Львівській області пройде чемпіонат України з біатлону

В рамках чемпіонату передбачені спринтерські гонки у чоловіків і жінок, гонки переслідування та естафети, повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.

Ситуацію з погодними умовами в Сянках і можливістю проведення чемпіонату України прокоментував президент ФБУ Володимир Бринзак: "Сьогодні в Сянках вже пішов сніг. Крім того, там тримається досить низька температура і на кілометровому колі вже поклали покрив штучного снігу. Плануємо "настріляти" зі снігової гармати ще, збільшуючи довжину траси. Тому я сподіваюся, що нам вдасться провести чемпіонат і тренувальний збір перед відновленням офіційних міжнародних стартів".

За словами очільника ФБУ, якщо відбудеться подальше погіршення погодних умов і траса в Сянках стане непридатною для проведення гонок і тренувальних зборів, то буде прийнято оперативне рішення, як готуватися далі. Попередньо розглядаються варіанти проведення зборів у Словенії та Австрії. Це робиться з урахуванням того, щоб національна збірна України не залишилася без підготовки до етапу Кубка світу в Оберхофі (Німеччина) 8-11 січня.