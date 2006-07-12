ФІФА може позбавити Італію чемпіонського титулу

Грубість Марко Матерацці щодо Зінедіна Зідана може дорого обійтися Італії: правила, прийняті ФІФА, передбачають серйозні штрафи за образи. Проте дотепер Міжнародна федерація футболу не має доказів вини італійського захисника.

Дотепер залишається незрозумілим, що крикнув Матерацці своєму супернику Зідану. Фахівці з читання по губах стверджують, що італієць обізвав капітана французької збірної "сином повії-терористки" і додав: "Провалюй". Інші стверджують, що Матерацці двічі назвав сестру Зідана повією.

Матераці спростовує це, але визнає, що дійсно нагрубіянив французу. Він ненадовго схопив Зідана за футболку, після чого француз поблажливо подивився на нього і сказав, що віддасть Матерацці футболку після матчу, якщо той захоче. "На це я нагрубіянив йому, це правда".

Якщо буде доведено, що 32-річний італієць образив Зідана, то йому і його команді загрожують серйозні наслідки, пише Der Spiegel .

У березні цього року на одній з конференцій ФІФА встановила нові штрафи за расизм. Стаття 55, частина 4 дисциплінарного кодексу ФІФА передбачає жорсткі штрафи за поведінку гравців, офіційних осіб футбольних союзів, клубів і навіть глядачів, в якому убачатиметься дискримінація за расовою ознакою, аж до дискваліфікації команди.

У частині першій цієї статті йдеться про принизливі, дискримінуючі і образливі вислови про расу, колір шкіри, мову, релігію або походження.

У випадку якщо ФІФА знайде незаперечні докази вини Матерацці і розглядатиме сказане їм на полі відповідно до дисциплінарного кодексу, італійська збірна може бути позбавлена титулу чемпіона ЧС-2006. Про це мовиться в останній пропозиції цієї частини статті.

Проте поки ФІФА не поспішає висувати звинувачення проти Матерацці. "У нас поки немає доказів. Спочатку ми повинні з`ясувати обставини справи. Все інше – це чутки і домисли", – заявив прес-секретар ФІФА Андреас Херрер в інтерв`ю SPIEGEL ONLINE. А поки існують тільки докази вини Зідана. "Проти нього буде почате дисциплінарне провадження", – додав Херрер.

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