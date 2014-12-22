Баскетбольна Суперліга визначила п`ятірку кращих гравців тижня

Кращими захисниками стали Денис Лукашов («Будівельник»), на рахунку якого в середньому за гру 15 очок, 9.5 підбирання, 7 передач й 2 перехоплення та Рамон Мур («Хімік») – 18.5 очка, 5.5 передачі, 4.5 підбирання й 1 перехоплення.

Серед форвардів найбільш успішними виявилися Руслан Отверченко («Київ»), в активі якого 27 очок, 7.5 передачі, 6 підбирань, 2.5 перехоплення та 1 блок-шот й Віталій Мальчевський («Дніпро») – 15 очок, 5 підбирань та 1 передача.

Кращим центровим тижня став Максим Сандул («Київ») – 19 очок, 6.5 підбирання, 5 передач, 2 перехоплення й 1 блок-шот.

На даний момент в турнірній таблиці ліги лідерами є "Хімік" (Южне) - 17 перемог/0 поразок, та чинний чемпіон України київський "Будівельник" - 15/2. Команди, що ділять 3-4 місця - "Дніпро" (Дніпропетровськ) та БК "Київ", мають показники перемог й поразок лише 9/7.

На минулому тижні "Будівельник" обіграв "Черкаські мавпи" (89:61) та запорізький "Ферро-ЗНТУ" (92:60). У свою чергу, "Хімік" виявився сильнішим за львівську "Політехніку-Галичину" - 105:75, та івано-франківську "Говерлу" (90:79).