Баскетбольна Суперліга визначила п`ятірку кращих гравців тижня
Минулого тижня відбулися чергові матчі Чемпіонату України серед команд Суперліги, за підсумками яких була визначена п’ятірка кращих гравців тижня.
Кращими захисниками стали Денис Лукашов («Будівельник»), на рахунку якого в середньому за гру 15 очок, 9.5 підбирання, 7 передач й 2 перехоплення та Рамон Мур («Хімік») – 18.5 очка, 5.5 передачі, 4.5 підбирання й 1 перехоплення.
Серед форвардів найбільш успішними виявилися Руслан Отверченко («Київ»), в активі якого 27 очок, 7.5 передачі, 6 підбирань, 2.5 перехоплення та 1 блок-шот й Віталій Мальчевський («Дніпро») – 15 очок, 5 підбирань та 1 передача.
Кращим центровим тижня став Максим Сандул («Київ») – 19 очок, 6.5 підбирання, 5 передач, 2 перехоплення й 1 блок-шот.
На даний момент в турнірній таблиці ліги лідерами є "Хімік" (Южне) - 17 перемог/0 поразок, та чинний чемпіон України київський "Будівельник" - 15/2. Команди, що ділять 3-4 місця - "Дніпро" (Дніпропетровськ) та БК "Київ", мають показники перемог й поразок лише 9/7.
На минулому тижні "Будівельник" обіграв "Черкаські мавпи" (89:61) та запорізький "Ферро-ЗНТУ" (92:60). У свою чергу, "Хімік" виявився сильнішим за львівську "Політехніку-Галичину" - 105:75, та івано-франківську "Говерлу" (90:79).