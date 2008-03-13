Арбітра матчу Динамо - Металург суворо покарали

Комітет арбітрів ФФУ відреагував на помилку арбітра суботнього матчу Динамо із запорізьким Металургом, де рефері цього поєдинку Юрій Вакс видалив запорізького захисника Польового, показавши тому другу жовту картку.

Юрій Вакс усунений від суддівства у вищій лізі до кінця чемпіонату. Бюро ПФЛ зняло з Польового всі покарання, пов`язані з неправильним видаленням. "Друга картка йому була надуманою, - сказав глава суддівського корпусу Віктор Дердо. - Арбітр і асистент говорять, що позиція для спостереження за моментом у них була не краща, що і призвело до помилки, яка істотно вплинула на хід матчу".

"На жаль, доводиться констатувати, що арбітр і асистент не змогли розібратися в простій ситуації, хоча знаходилися на оптимальній відстані від моменту. Розбиратимемося, чому. Для нас це велике питання", - вважає Дердо.

Незважаючи на відсторонення Юрія Вакса, глава комітету арбітрів має намір і надалі довіряти іншим молодим суддям обслуговування матчів Динамо і Шахтаря з суперниками з нижньої частини турнірної таблиці. "Якщо цього не буде, ми ніколи не судитимемо на міжнародному рівні", - резюмував Дердо.

Матч 20-го туру Чемпіонату України Динамо - Металург (Запоріжжя), який обслуговувала суддівська бригада на чолі з Юрієм Ваксом, завершився перемогою киян з рахунком 2:1.

Корреспондент