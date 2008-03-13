Арбітра матчу Динамо - Металург суворо покарали
Комітет арбітрів ФФУ відреагував на помилку
|Юрій Вакс
Юрій Вакс усунений від суддівства у вищій лізі до кінця чемпіонату. Бюро ПФЛ зняло з Польового всі покарання, пов`язані з неправильним видаленням. "Друга картка йому була надуманою, - сказав глава суддівського корпусу Віктор Дердо. - Арбітр і асистент говорять, що позиція для спостереження за моментом у них була не краща, що і призвело до помилки, яка істотно вплинула на хід матчу".
"На жаль, доводиться констатувати, що арбітр і асистент не змогли розібратися в простій ситуації, хоча знаходилися на оптимальній відстані від моменту. Розбиратимемося, чому. Для нас це велике питання", - вважає Дердо.
Незважаючи на відсторонення Юрія Вакса, глава комітету арбітрів має намір і надалі довіряти іншим молодим суддям обслуговування матчів Динамо і Шахтаря з суперниками з нижньої частини турнірної таблиці. "Якщо цього не буде, ми ніколи не судитимемо на міжнародному рівні", - резюмував Дердо.
Матч 20-го туру Чемпіонату України Динамо - Металург (Запоріжжя), який обслуговувала суддівська бригада на чолі з Юрієм Ваксом, завершився перемогою киян з рахунком 2:1.