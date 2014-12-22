НОК України відзначає 24-річчя

"За 24 роки НОК переживав різні часи, але незмінним залишалось одне - слідування олімпійським цінностям і об’єднання усіх громадян навколо ідей олімпізму", - йдеться у офіційному релізі комітету.

2014-й був непростим роком для всієї України. Але не дивлячись на усі труднощі Національний олімпійський комітет на чолі із Сергієм Бубкою продовжував виконувати всі взяті на себе зобов’язання: жодна програма не була призупинена, а більшість з них, навпаки, отримали свій розвиток.

Цей рік приніс Україні нові яскраві олімпійські перемоги. Це і незабутній тріумф наших біатлоністів на зимових Олімпійських іграх в Сочі та 29 престижних нагород українських спортсменів на ІІ літніх Юнацьких Олімпійських іграх в Нанкіні, а також блискучі виступи вітчизняних атлетів на світових та європейських першостях.

"Ми пишаємось та вдячні кожному спортсмену, тренеру, лікарю та масажисту, спортивному фахівцю та організатору, спонсору та меценату, журналісту та вболівальнику, які докладають максимум зусиль і роблять все можливе, щоб над найбільшими спортивними аренами світу лунав гімн та майорів прапор України. Це наші спільні перемоги! Перемоги всіх небайдужих до долі вітчизняного спорту! Перемоги, які прославляють Україну в світі! Віримо і працюємо над тим, щоб на нашій рідній землі зростала сильна і здорова нація, виховувались нові Олімпійські чемпіони, а олімпійські цінності - взаємоповага, єдність, дружба, ставали нормою життя дедалі більшої кількості наших співвітчизників", - йдеться у релізі.

З днем народження, НОК України!