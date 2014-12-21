Українець Анікєєв виграв бронзу Всесвітніх інтелектуальних ігор у шашковому рапіді
12:34, 21 грудня 2014Спорт
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Харків'янин випередив у підсумковій таблиці чемпіона світу з Росії.
У Пекіні пройшли Всесвітні інтелектуальні ігри / usgo.org
Харків'янин Юрій Анікєєв завоював бронзу в шашковому бліці на IV Всесвітніх інтелектуальних іграх SportAccord-2014, які завершилися в Пекіні (Китай).
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Зокрема, наш спортсмен зумів випередити міжнародного гросмейстера з Росії, чемпіона світу Олександра Георгієва за коефіцієнтом і посів 3 місце. Українець набрав 19 очок. Стільки ж балів і на рахунку латвійця Гунтіса Валнеріса, який за додатковими показниками випередив українця і росіянина і зайняв 2-е місце. Чемпіоном став ще один росіянин Олександр Шварцман, який набрав 20 очок.
На Sport Accord World Mind Games 2014 проводилися турніри з п'яти видів спорту - бріджу, го, сянци, шахів та шашок.
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