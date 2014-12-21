У США госпіталізований легендарний боксер Мохаммед Алі

Інформація про те, в яку лікарню доставлено 72-річний Алі, не розкривається. За словами лікарів, його стан побоювань не викликає і, як очікується, він скоро буде виписаний, повідомляє ТАСС.

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За свою кар'єру Алі провів 61 бій, здобувши 56 перемог (37 - нокаутом) і зазнав п'ять поразок. Його ім'я вже давно стало символом професійного боксу, а придумана їм тактична схема "руки працюють, бачать очі; порхай, як метелик, жаль, як бджола" використовується і понині. У 1999 році Алі був визнаний "Спортсменом століття".

З 1984 року боксер страждає хворобою Паркінсона.