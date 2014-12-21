"Реал" став переможцем клубного чемпіонату світу з футболу

Футболісти мадридського "Реала" обіграли аргентинський клуб "Сан-Лоренсо" у фіналі клубного чемпіонату світу, повідомляє РИА Новости.

Матч, що відбувся в Марракеші, завершився перемогою "Реала" з рахунком 2:0. Голи на рахунку Серхіо Рамоса (37-ма хвилина) і Гарета Бейла (51).

Перший розіграш клубного чемпіонату світу ФІФА відбувся в Бразилії в січні 2000 року. Турнір був визнаний ФІФА в якості правонаступника міжконтинентального кубка, який розігрувався щорічно між переможцем Ліги чемпіонів УЄФА і володарем Кубка Лібертадорес.

"Реал" тричі вигравав міжконтинентальний кубок (1960, 1998, 2002), але вперше у своїй історії став переможцем клубного чемпіонату світу.

Для двох гравців "Реала" перемога на клубному чемпіонаті світу стала вже другою в кар'єрі: Кріштіану Роналду вигравав турнір у 2008 році в складі "Манчестер Юнайтед", а Тоні Кроос - в 2013 році з "Баварією".