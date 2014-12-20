Валентина Семеренко виграла бронзу в гонці переслідування етапу КС з біатлону

В Поклюці (Словенія) завершилася жіноча гонка переслідування в рамках етапу Кубка світу з біатлону, де бронзову медаль завоювала українка Валентина Семеренко.

Таким чином, спортсменка завоювала другу бронзу на цьому етапі поспіль.

Українка пішла в гонку під 3-м стартовим номером за підсумками спринту, що відбувся в четвер. Більш того, по ходу дистанції вона навіть вийшла на 2-е місце. Але промах на 3-му вогневому рубежі і зайві 150 метрів дистанції на штрафному колі не дозволили українці поборотися за срібло.

Переможницею гонки, як і в спринті стала Дар'я Домрачева з Білорусі - 29 хвилин, 55,9 секунди, другою фінішувала фінка Кайса Макарайнен - 10,0 секунд відставання, третьою Семеренко - 36,8 секунди відставання, обігнавши всього на 0,4 секунди Доротею Віерер з Італії.

Етап КС в Поклюці триватиме до неділі. Сьогодні також відбудеться гонка переслідування у чоловіків, а завтра - чоловічий і жіночий мас-старти.