Шева повернувся, Челсі розгромив Дербі

Лодонський "Челсі" в матчі 29-го туру англійської Прем`єр-ліги познущався з аутсайдера турніру "Дербі" - 6:1. Особливо відзначився Лемпард, який забив 4 м`ячі, один з яких - з пенальті. У кінцівці матчу на полі, після тривалої перерви, з`явився Андрій Шевченко (на 74 хвилині він замінив Джо Коула). На цей момент гру, як то кажуть, було вже зроблено.

Також в рамках третього ігрового дня 29-го туру "Портсмут" зумів здолати "Бірмінгем", а "Міддлсбро" і "Астон Вілла" розішлися нічиєю.

Англія. Прем`єр-ліга. 29-й тур

"Челсі" - "Дербі Каунті" 6:1

Голи: Лемпард 28 (пен), 57, 66, 72, Калу 42, Коул 64 - Джонс 74

"Портсмут" - "Бірмінгем" 4:2

Голи: Дефо 6 (пен), 8, Хрейдарссон 49, Кану 90 - Муаба 9, Ларссон 40

"Астон Вілла" - "Мідлсбро" 1:1

Голи: Беррі 73 (пен) - Даунінг 23