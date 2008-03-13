Результати 1/8 фіналу Кубка УЄФА

В середу пройшли матчі у відповідь 1/8 фіналу Кубка УЄФА в шести парах.

«Зеніт» – «Марсель» 2:0 (перший матч 1:3)

«Баварія» «Андерлехт» 1:2 (5:0)

«Евертон» «Фіорентіна» 2:0 (0:2), по пенальті – 2:4

«Гамбург» «Байєр» 3:2 (0:1)

«Хетафе» «Бенфіка» 1:0 (2:1)

ПСВ - «Тоттенхем» 0:1 (1:0), по пенальті – 6:5

Таким чином в чвертьфінал проходять «Зеніт», «Баварія», «Фіорентіна», «Хетафе», «Байєр» і ПСВ.

У четвер визначиться сильніший ще в двох парах: «Вердер» – «Глазго Рейнджерс» і «Спортинг» «Болтон».