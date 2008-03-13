Результати 1/8 фіналу Кубка УЄФА
08:07, 13 березня 2008Спорт
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Сьогодні ще два матчі
В середу пройшли матчі у відповідь 1/8 фіналу Кубка УЄФА в шести парах.
«Зеніт» – «Марсель» 2:0 (перший матч 1:3)
«Баварія» «Андерлехт» 1:2 (5:0)
«Евертон» «Фіорентіна» 2:0 (0:2), по пенальті – 2:4
«Гамбург» «Байєр» 3:2 (0:1)
«Хетафе» «Бенфіка» 1:0 (2:1)
ПСВ - «Тоттенхем» 0:1 (1:0), по пенальті – 6:5
Таким чином в чвертьфінал проходять «Зеніт», «Баварія», «Фіорентіна», «Хетафе», «Байєр» і ПСВ.
У четвер визначиться сильніший ще в двох парах: «Вердер» – «Глазго Рейнджерс» і «Спортинг» «Болтон».
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