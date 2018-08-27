У Лондоні на чемпіонаті світу із шахів під водою переміг інтелектуал в чудернацькому костюмі (відео)

Переможець - єдиний з-поміж учасників, хто для тривалого занурення використовував 5-кілограмову гантелю.

У Лондоні відбувся чемпіонат світу із шахів у басейні.

Як йдеться в сюжеті ТСН, участь у грі взяли дайвери-інтелектуали. Загальні правила гри - незмінні. Проте, аби зробити свій хід, шахіст має пірнути під воду. Дошки та фігури прикріплені до дна магнітами. Гра проходить у 4 раунди, тривалістю до 40 хв.

Цьогоріч перемогу здобув спортсмен у чудернацькому костюмі. Він – єдиний з-поміж учасників, хто для тривалого занурення використовував 5-кілограмову гантелю.