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У Лондоні на чемпіонаті світу із шахів під водою переміг інтелектуал в чудернацькому костюмі (відео)

11:59, 27 серпня 2018
Спорт
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Гра проходить у 4 раунди, тривалістю до 40 хв / скріншот відео ТСН

Як йдеться в сюжеті ТСН, участь у грі взяли дайвери-інтелектуали. Загальні правила гри - незмінні. Проте, аби зробити свій хід, шахіст має пірнути під воду. Дошки та фігури прикріплені до дна магнітами. Гра проходить у 4 раунди, тривалістю до 40 хв.

Цьогоріч перемогу здобув спортсмен у чудернацькому костюмі. Він – єдиний з-поміж учасників, хто для тривалого занурення використовував 5-кілограмову гантелю.

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Теги: #шахи#басейн