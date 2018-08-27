У Лондоні на чемпіонаті світу із шахів під водою переміг інтелектуал в чудернацькому костюмі (відео)
11:59, 27 серпня 2018Спорт
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Переможець - єдиний з-поміж учасників, хто для тривалого занурення використовував 5-кілограмову гантелю.
Гра проходить у 4 раунди, тривалістю до 40 хв / скріншот відео ТСН
У Лондоні відбувся чемпіонат світу із шахів у басейні.
Як йдеться в сюжеті ТСН, участь у грі взяли дайвери-інтелектуали. Загальні правила гри - незмінні. Проте, аби зробити свій хід, шахіст має пірнути під воду. Дошки та фігури прикріплені до дна магнітами. Гра проходить у 4 раунди, тривалістю до 40 хв.
Цьогоріч перемогу здобув спортсмен у чудернацькому костюмі. Він – єдиний з-поміж учасників, хто для тривалого занурення використовував 5-кілограмову гантелю.
Шах і мат під водою. У Лондоні відбувся чемпіонат світу із шахів у басейні
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