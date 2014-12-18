Валентина Семеренко виграла " бронзу " в спринті етапу Кубка світу з біатлону

В Поклюці (Словенія) завершилася перша гонка етапу Кубка світу з біатлону, де у жіночому спринті 3-е місце посіла українка Валентина Семеренко, повідомляє офіційний сайт Міжнародного союзу біатлоністів.

Українка ідеально відпрацювала на вогневих рубежах, не допустивши жодного промаху при стрільбі, але відстала від головних суперниць по швидкості проходження дистанції. Чешка Габріела Соукалова випередила Семеренко на 24,7 секунди, а італійка Доротея Віерер - лише на 6,3 секунди.

Таким чином, Семеренко завоювала першу медаль для України на цьому етапі змагань.

У програмі етапу КМ в Поклюці також значиться чоловіча спринтерська гонка, яка відбудеться у п'ятницю (19 грудня), чоловіча та жіноча гонки переслідування (субота, 20 грудня) і мас-старти (неділя, 21 грудня).

Етап Кубка світу в Словенії є останнім офіційним змаганням в біатлоні в 2014-му році.