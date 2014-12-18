Усик піднявся на 4-е місце в рейтингу WBO

Всесвітня боксерська організація (WBO) оприлюднила новий рейтинг найсильніших боксерів планети, де в першій важкій ваговій категорії піднявся на 4-е місце Олександр Усик, повідомляє прес-служба промоутерської компанії братів Кличків К2.

Спортсмен поліпшив свої позиції відразу на 3 рядки, піднявшись з 7-го місця.

Чемпіоном світу в цій ваговій категорії є німецький боксер Марко Хук.

З українців у рейтингу також присутній чемпіон світу в суперважкій ваговій категорії Володимир Кличко, Віталій Корнієнко (8-й в рейтингу у ваговій категорії до 72,58 кг), Олександр Спірко (3-й номер рейтингу у ваговій категорії до 69,85 кг) та Віктор Плотніков (11-й номер рейтингу у ваговій категорії до 66,68 кг).

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня в столичному Палаці спорту Олександр Усик здобув перемогу над Чемпіоном світу WBF Дені Вентером технічним нокаутом в дев'ятому раунді.