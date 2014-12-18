У Києві відбудеться чемпіонат України з фігурного катання

19-20 грудня в Києві на «Льодовій Арені» (вулиця Шалетт, 6) відбудеться головний національний турнір року у фігурному катанні - чемпіонат України. Для учасників це не тільки можливість розіграти комплекти нагород, але і поборотися за путівки на чемпіонати Європи та світу, повідомляє прес-служба Української федерації фігурного катання.

Цікаво, що відразу в трьох категоріях - у чоловіків, у змаганні спортивних пар і танцювальних дуетів, ми точно дізнаємося імена нових чемпіонів. Переможці минулого чемпіонату України: Яків Годорожа у чоловіків, Шива Хікін-Кеннеді-Дмитро Дунь в танцях на льоду і Юлія Лаврентьєва-Юрій Рудик в парах майбутньому турнірі приймати участь не будуть. Пари розпалися, а Яків Годорожа закінчив у літнє міжсезоння спортивну кар'єру.

Продовжує виступати тільки Наталя Попова, основною суперницею якої в нинішній першості стане Ганна Хниченкова. Цікавою очікується боротьба у чоловіків, де головними фаворитами змагань вважаються 16-річні фігуристи Іван Павлов і Ярослав Паніот. Обидва в цьому році вже потрапили в призери міжнародних змагань: Ярослав Паніот на етапі юніорської серії Гран-прі в Дрездені, а Іван Павлов на міжнародному турнірі серед майстрів в Дортмунді. Також фаворитом змагань вважається танцювальний дует з Харкова Олександра Назарова - Максим Нікітін. А в змаганнях спортивних пар на перших ролях фахівці очікують побачити молодих, але досить амбітних дніпропетровських фігуристів Ренату Оганесян і Марка Бардея.

Переможці у кожній з категорій цих змагань будуть мати можливість проявити себе на першості Європи в Стокгольмі у кінці січня 2015 року, а також на Чемпіонаті світу в Шанхаї в кінці березня.