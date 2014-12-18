Путіну не шкода грошей на ЧС-2018

Президент Росії Володимир Путін на традиційній прес-конференції заявив, що проведення чемпіонату світу з футболу 2018 року дуже важливо для країни. У зв'язку з цим у держави немає ніяких думок про можливу відмову від проведення чемпіонату через непросту фінансову ситуацію в країні і світі, повідомляє Чемпіонат.

«Чемпіонат світу з футболу - дорога річ. Багато інших країн зараз відмовляються від змагань. Але знаєте, в чому різниця між Росією і іншими країнами? В інших країнах набагато більше займаються спортом. В тому числі це пов'язано з наявністю інфраструктури. Якщо ми хочемо, щоб люди жили довше, треба займатися спортом більше", - заявив Путін.

Також він додав: "Треба стояти в черзі не за водярою, а за можливістю покататися на ковзанах. Нехай люди витрачають більше грошей на те, щоб піти в спортивний зал, треба прищеплювати їм навички. Кількість дітей, які займаються футболом, після проведення чемпіонату світу різко збільшиться. Це можливість для розвитку Росії, а на це грошей не шкода".

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня 2010-го року Росія отримала право прийняти Чемпіонат світу-2018.

Протягом останнього року лунають численні заклики відібрати у Росії право проведення великих спортивних подій, включаючи ЧС-2018, через анексію РФ українського Криму, підтримки терористичних організацій ЛНР і ДНР на сході України, а також включення трьох кримських клубів до складу учасників чемпіонату Росії з футболу.

ФІФА ігнорує ці заклики, підкреслюючи що спорт поза політикою.