Збірна України по футболу піднялася на одну сходинку в оновленому рейтингу ФІФА

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) оприлюднила новий рейтинг, згідно з яким збірна України піднялася з 26-го на 25-е місце, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

За минулий з дня опублікування попередньої версії рейтингу місяць, збірна України, як і ряд інших провідних команд світу, не провела жодного матчу. Тим не менш, у списку 35 найсильніших команд світу відбулася одна зміна. Збірна Кот-Д'івуару втратила важливі очки і опустилася відразу на чотири рядки - з 24-го на 28-е місце, дозволивши випередити себе командам Греції, України, Еквадору і США.

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В іншому змін у рейтингу не зафіксовано. Десятки найсильніших команд світу, як і раніше, складають збірні Німеччини, Аргентини, Колумбії, Бельгії, Нідерландів, Бразилії, Португалії, Франції, Іспанії та Уругваю. Команди Італії та Англії не входять в 10-ку найсильніших у світі.

Наступна версія рейтингу буде опублікована 8 січня 2015 року.