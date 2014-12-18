Павелко призначений головою робочої групи з підготовки до позачергового Конгресу ФФУ

Колишній віце-президент Федерації футболу України Андрій Павелко обраний головою робочої групи з підготовки до позачергового Конгресу, який відбудеться 6 березня.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, рішення про це було прийнято на Конгресі ФФУ, який пройшов у Києві в Будинку футболу.

Робоча група буде сформована в триденний термін.

Також делегати Конгресу ФФУ одноголосно проголосували за проведення Позачергового Конгресу 6 березня.

Після цього президент ФФУ Анатолій Коньков оголосив нинішній Конгрес ФФУ закритим.

8 грудня Коньков відправив у відставку віце-президента організації Павелко. При цьому, сам Павелко подав заяву про звільнення за власним бажанням ще 3-го грудня.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Президент Федерації футболу України Анатолій Коньков оголосив про те, що вибори нового президента ФФУ відбудуться на позачерговому Конгресі організації, який відбудеться 6 березня.

При цьому ще напередодні не виключалося, що Конгрес ФФУ вже сьогодні відправить у відставку Конькова.