Екс-тренер "Чорноморця" Григорчук підписав контракт з азербайджанською "Габалою"

Азербайджанський футбольний клуб «Габала» підписав контракт з українським фахівцем Романом Григорчуком. Угода розрахована на півтора року і набуде чинності 1 січня, повідомляє Аzerisport.

На цій посаді Григорчук замінить Дорінел Мунтяну, який не відпрацював в команді і п'яти місяців. Раніше Григорчук очолював одеський «Чорноморець».

До кінця року на матчі габалинців буде виводити в. о. головного тренера Санан Гурбанов.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня за обопільною згодою сторін було розірвано контракт з головним тренером «Чорноморця» Романом Григорчуком.

Григорчук очолював одеську команду більше чотирьох років - з 16 листопада 2010 року. Під його керівництвом «Чорноморець» провів 148 офіційних матчів, в яких здобув 64 перемоги, зіграв 37 раз внічию, поступившись у 47-ми поєдинках при різниці м'ячів 173-157. Найкраще досягнення в чемпіонаті України - 5-е місце (2013/2014). У 2013-му році «Чорноморець» грав у фіналі Кубка України, боровся за Суперкубок країни. Команда двічі виборювала путівку в Лігу Європи, рік тому пройшовши в раунд плей-офф цього турніру, який вперше в історії вийшовши у весняну стадію єврокубків.