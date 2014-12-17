Команди НХЛ "Флорида" і "Вашингтон" встановили новий рекорд тривалості серії булітів (відео)

«Флорида Пантерс» і «Вашингтон Кепіталс» провели рекордну за тривалістю серію післяматчевих булітів в історії НХЛ, повідомляє офіційний сайт ліги.

Основний час матчу, що проходив на домашньому льоду «пантер», завершився з рахунком 1:1. А для виявлення переможця командам знадобилося виконати за 20 булітів.

Серія завершилася з рахунком 6:5 на користь «Флориди», причому команді господарів 5 разів довелося відіграватися.