Сергій Бубка відвідав ювілейний захід Олімпійського комітету Польщі

Президент Національного олімпійського комітету України, віце-президент Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій та член Виконкому Міжнародного Олімпійського Комітету Сергій Бубка з робочим візитом відвідав Польщу, де, зокрема, взяв участь у заходах з нагоди відзначення 95-річчя Олімпійського комітету країни, повідомляє прес-служба НОК.

Сергій Бубка наголосив на вагомому внеску польських спортсменів у розвиток світового олімпізму: «Польща славиться багатими спортивними традиціями. За роки виступів на Олімпійських іграх, починаючи з Ігор-1924 року в Парижі, польські олімпійці вибороли 291 нагороду», - відзначив він.

Головний олімпієць України також підкреслив, що Україна і Польща тісно співпрацюють у розвитку спорту та олімпійського руху, чудовим прикладом чого стало успішне проведення в двох країнах футбольного Євро-2012.

В рамках візиту Сергій Бубка також провів зустріч із очільником Олімпійського комітету Польщі Анджеєм Красніцкі. Керівники НОКів обговорили подальшу розбудову олімпізму в країнах та світі та досягли домовленості про поглиблення співпраці між Олімпійськими комітетами України та Польщі, а також підписання відповідного меморандуму про взаємодію.