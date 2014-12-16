Роман Григорчук залишив «Чорноморець»

Сьогодні за обопільною згодою сторін було розірвано контракт з головним тренером «Чорноморця» Романом Григорчуком, повідомляє прес-служба одеського клубу.

Григорчук очолював команду «моряків» з 16 листопада 2010 року. Під його керівництвом «Чорноморець» провів 148 офіційних матчів, в яких здобув 64 перемоги, зіграв 37 раз внічию, поступившись у 47-ми поєдинках при різниці м'ячів 173-157. Найкраще досягнення в чемпіонаті України - 5-е місце (2013/2014). У 2013-му році «Чорноморець» грав у фіналі Кубка України, боровся за Суперкубок країни. Команда двічі виборювала путівку в Лігу Європи, рік тому пройшовши в раунд плей-офф цього турніру, який вперше в історії подарував Одесі єврокубкову весну.

Сам тренер наостанок звернувся до вболівальників: "Сумно усвідомлювати, що настав той момент, коли я розлучаюся з Одесою, з «Чорноморцем». З містом і клубом, які стали для мене рідними. З чудовими вболівальниками, яких я завжди буду згадувати з теплотою. Разом ми пройшли величезний шлях довжиною в чотири роки. Це - чудовий і незабутній час. Я мав честь працювати в системі «Чорноморця» з багатьма чудовими людьми та великими професіоналами. Всім їм величезне спасибі!"

Виконуючим обов'язки головного тренера «Чорноморця» призначений Олександр Бабич, який до цього працював з командами U-21 та U-19.