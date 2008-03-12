Фани «Дніпра» викликали Протасова на розмову

Недавній лідер чемпіонату України з тріском програв "Динамо", в останньому турі першості теж зіграв досить невдало (саме так можна розцінити нічию проти "Нафтовика") і відкотився на третє місце в таблиці. Це настільки зачепило фанів, які вирушили за командою на Сумщину, що після матчу вони "перейшли в напад", пише "Газета по-киевски".

Інцидент стався недалеко від Ахтирки, на одній з АЗС, де заправлявся автобус з уболівальниками, повідомляє видання. Саме у цей момент на трасі з`явився клубний автобус. Фанати перегородили дорогу і закликали перших осіб клубу до відповіді. Спочатку вийшли тільки Олег Протасов і Вадим Тищенко, адже саме до тренерського штабу, а не до гравців у фанатів накопичилися питання. Певна річ, що віддуватися довелося головному тренерові.

– Олеже Валерійовичу, що відбувається з командою? – відразу "в лоб" прозвучало питання.

– У команду прийшли семеро нових людей, – почав Протасов. – Всіх їх потрібно пробувати в різних поєднаннях, а їм самим потрібен час, щоб притертися до партнерів. Команда зараз у стадії становлення. Але ми вже виглядали краще, ніж у грі 2 березня проти "Динамо". За самовіддачею футболістів у мене ні до кого претензій немає – всі старалися, билися.

Але цим Протасов не зміг заспокоїти фанатів. Вони дивуються – "Дніпро" не змогло перемогти команду, мало не половина якої складається з... колишніх дніпропетровців, яких віддали в оренду. Головний тренер "Нафтовика" Валерій Городов (ще один екс-дніпрянин) використав у стартовому складі відразу чотирьох таких виконавців: Сердюка, Балабанова, Бідненка і Котенка, останній і став автором гола...

– Це практикується в усьому світі, – спробував пояснити Протасов. – Нічого дивного в цьому не немає, що футболісти надмотивировано грають проти своєї колишньої команди.

Фанати продовжували "тиснути":

– А чому команда повернулася з Туреччини тільки 29 лютого перед самою грою з "Динамо"? А кияни тренувалися в Україні вже тиждень.

– Так робили і Валерій Лобановський, і Євген Кучеревський, – парирував тренер. – Та і той же "Нафтовик" прилетів в один день з нами і виграв після цього в Одесі. А ви що думаєте – футболісти 29 лютого загуляли?

– Так, саме так ми і вважаємо...

– Мені шкода, але ви дуже погано думаєте про гравців...

З автобуса вийшли Денис Андрієнко і Андрій Русол. Останній, як капітан, пообіцяв від імені всієї команди зробити все можливе в плані гри і результатів. А Протасов попросив уболівальників підтримати гравців саме зараз і всім разом видиратися зі складної ситуації, в яку попала команда. Один з присутніх уболівальників прокричав: "Ми віримо вам, Олег Валерійович!", після чого напруга дещо спала, і команда продовжила свій шлях додому.

Фанати, що заглядали у вікна клубного автобуса, стверджували потім, що обличчя окремих футболістів виглядали досить кисло... Можливо, з бесіди вони зробили певні висновки. Але, як запевняють уболівальники, подібна акція може стати не останньою, якщо гра "Дніпра" не зміниться вже в найближчих матчах, пише газета.