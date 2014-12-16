Гарантії проведення Євробаскету в Україні мають надати перші особи держави - президент ФБУ Волков

Президент Федерації баскетболу України Олександр Волков прокоментував ситуацію стосовно проведення в Україні Євробаскету-2017, зазначивши, що гарантії проведення турніру мають надати перші особи держави - Президент та Прем`єр-мінстр.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це Волков повідомив на прес-конференції у Києві, за підсумками засідання Ради ФБУ.

Зокрема, Волков зазначив: "Наразі ми маємо право на проведення Євробаскету. Гарантії проведення турніру мають надати перші особи держави. Звісно, нині не до того. Ми чекатимемо, намагатимемося зустрітися з керівництвом країни і знайти спільну відповідь на питання, що нам робити далі з проведенням турниіру в Україні. ФІБА Європа (Європейське відділення Міжнародної федерації баскетболу) чекає на відповідь. У травні відбудеться Конгрес ФІБА Європа, тож до травня це питання потрібно вирішувати».

Також президент ФБУ додав, що він бере до уваги і той варіант, що турнір в Україні буде неповним. Тобто, першість Європи пройде у декількох країнах одночасно.

Як повідомляв УНІАН, в грудні 2011 року Україна отримала право провести Євробаскет-2015. Згодом країна позбулася права проведення змагань через нестабільну ситуацію і неможливість гарантувати проведення змагань на високому організаційному рівні. Разом з тим, ФІБА-Європа надала Україні право провести наступний Євробаскет-2017.