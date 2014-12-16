Збірна України буде проводити підготовчі матчі до Євробаскету за межами України - президент ФБУ Волков

Президент Федерації баскетболу України Олександр Волков прокоментував підсумки жеребкування Євробаскету-2015 і зазначив, що в рамках підготовки до турніру команді дуже складно буде знайти суперника для спарингу в Україні.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це Волков заявив на прес-конференції в Києві.

Зокрема, Волков зазначив: "Звичайно, ми спробуємо провести хоча б одну гру в Україні, щоб на збірну подивилися наші вболівальники, але поки що всі, з ким ми спілкувалися, акуратно відмовлялися їхати до нас. Єдині, хто розуміє нашу ситуацію - Ізраїль. Туди теж не особливо хочуть їхати. Можливо, збірна Ізраїлю погодитися приїхати в Україну. Також ми спробуємо домовитися на домашню гру з командою Білорусі. У них дуже міцна збірна, крім того, це наші друзі і є ймовірність того, що вони погодяться приїхати в Київ. Але шансів на те, що збірна буде грати в Україні, вкрай мало. Незважаючи на те, що ми надаємо всі гарантії безпеки, ми розуміємо, що ФІБА-Європа (Європейське відділення міжнародної федерації баскетболу) не піде на це. І швидше за все це не особисте рішення федерації, а результат тиску команд, які теоретично могли б з нами зіграти в Києві".

Щодо жеребкування групового етапу Євробаскету-2015 Волков зазначив: "Що стосується суперників, то, звичайно, такі команди, як Латвія, Естонія, Бельгія Чехія - непрості суперники. А Латвія і Естонія ще й дуже незручні для збірної України. Ми робимо ставку не на гру з периметра, а на гру з під кільця. А ці команди завжди нам створювали багато проблем, граючи з периметра. Наприклад, ми зазнали прикрої поразки від Латвії на Євробаскеті-2013, коли вони нас просто "розстріляли" з периметра. Тим не менше, хочу сказати, що зараз нашу збірну сприймають зовсім по-іншому, приємно бути серед еліти. Успіх на Евробаскетет-2013 і дебют на Чемпіонаті світу-2014 кардинально змінили до нас ставлення з боку інших команд".

Як повідомляв УНІАН, під час жеребкування групового етапу Євробаскету-2015 збірна України потрапила в групу з командами Литви, Латвії, Естонії, Бельгії та Чехії. Матчі групового етапу змагань пройдуть у Ризі з 5 по 11 вересня 2015 року.