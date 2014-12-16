Український біатлоніст Кільчицький виграв гонку на етапі Кубка IBU
Представник чоловічої збірної України вперше виграв гонку Кубка IBU
Український біатлоніст Віталій Кільчицький виграв стартову гонку етапу Кубка IBU (Міжнародного союзу біатлоністів), який проходить в австрійському Обертіллахі, повідомляє офіційний сайт IBU.
Це змагання є другим за значущістю після Кубка світу.
В індивідуальній гонці Кільчицький допустив лише один промах, на першому вогневому рубежі. Надалі спортсмен не допускав помилок і чудово пройшов дистанцію по швидкості. Українець фінішував з результатом 50 хвилин 12,5 секунди, на 38,5 секунди випередивши австрійця Свена Гроссеггера і - на 49,1 секунди - росіянина Петра Пащенко.
Ще три українці показали такі результати: Володимир Семаков фінішував 40-м, Дмитро Русинов - 49-м, а Руслан Ткаленко - 84-м.
До цього представники України не вигравали гонок Кубка IBU з січня 2011 року, коли перемогу в індивідуальній гонці святкувала Наталія Бурдига.
Для чоловічої збірної України перемога Кильчицкого стала першою в історії виступів на Кубку IBU.