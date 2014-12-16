Український біатлоніст Кільчицький виграв гонку на етапі Кубка IBU

Український біатлоніст Віталій Кільчицький виграв стартову гонку етапу Кубка IBU (Міжнародного союзу біатлоністів), який проходить в австрійському Обертіллахі, повідомляє офіційний сайт IBU.

Це змагання є другим за значущістю після Кубка світу.

В індивідуальній гонці Кільчицький допустив лише один промах, на першому вогневому рубежі. Надалі спортсмен не допускав помилок і чудово пройшов дистанцію по швидкості. Українець фінішував з результатом 50 хвилин 12,5 секунди, на 38,5 секунди випередивши австрійця Свена Гроссеггера і - на 49,1 секунди - росіянина Петра Пащенко.

Ще три українці показали такі результати: Володимир Семаков фінішував 40-м, Дмитро Русинов - 49-м, а Руслан Ткаленко - 84-м.

До цього представники України не вигравали гонок Кубка IBU з січня 2011 року, коли перемогу в індивідуальній гонці святкувала Наталія Бурдига.

Для чоловічої збірної України перемога Кильчицкого стала першою в історії виступів на Кубку IBU.