Українські велосипедисти отримають велосипеди від UCI

На потреби національної збірної України будуть передані 10 сучасних велосипедів, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Відповідної домовленості було досягнуто за підсумками зустрічі президента Національного олімпійського комітету України та члена Виконкому Міжнародного Олімпійського Комітету Сергія Бубки з президентом Міжнародного союзу велосипедистів Брайаном Куксоном.

Відзначимо, що раніше цього року завдяки зусиллям Сергія Бубки для потреб збірної України з велоспорту було виділено понад 100 комплектів спортивної екіпіровки, що дозволило вирішити питання забезпечення формою на поточний рік для національних збірних різних вікових категорій, а також технічного персоналу та тренерів.