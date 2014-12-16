Українські велосипедисти отримають велосипеди від UCI
Міжнародний союз велосипедистів (UCI) надасть допомогу Федерації велосипедного спорту України.
На потреби національної збірної України будуть передані 10 сучасних велосипедів, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.
Відповідної домовленості було досягнуто за підсумками зустрічі президента Національного олімпійського комітету України та члена Виконкому Міжнародного Олімпійського Комітету Сергія Бубки з президентом Міжнародного союзу велосипедистів Брайаном Куксоном.
Відзначимо, що раніше цього року завдяки зусиллям Сергія Бубки для потреб збірної України з велоспорту було виділено понад 100 комплектів спортивної екіпіровки, що дозволило вирішити питання забезпечення формою на поточний рік для національних збірних різних вікових категорій, а також технічного персоналу та тренерів.