Тренером дубля київського "Динамо" призначений Вадим Євтушенко

Керівництво ФК «Динамо» Київ прийняло рішення про призначення старшим тренером клубної команди «Динамо»-2 Вадима Євтушенка, повідомляє прес-служба ФК "Динамо".

Найбільших успіхів у кар'єрі гравця Євтушенко домігся саме в «Динамо» (виступав у 1980-1988 роках) під керівництвом Валерія Лобановського. Він став 5-разовим чемпіоном СРСР і 4-кратним володарем кубка СРСР.

У 1986 році разом з командою виграв Кубок Кубків УЄФА, за що був нагороджений званням заслуженого майстра спорту СРСР.

Кар'єру гравця він завершував у Швеції, де в 1992-му році став чемпіоном країни у складі Аіка (Стокгольм).

Як тренер, Євтушенко крім шведських клубів працював у збірній України (асистент), "Зірці" (Кіровоград) і "Ворсклі" (Полтава).

Також відомий по роботі футбольним оглядачем на телебаченні.

Як повідомляв УНІАН, екс-наставник "Динамо-2" Олександр Хацкевич 4 грудня став головним тренером національної команди Білорусі.