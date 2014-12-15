Талісмани Олімпіади і Паралімпіади Ріо-2016 отримали імена Вініссіус і Том

Організаційний комітет Олімпійських та Паралімпійських ігор 2016 року оприлюднив імена талісманів змагань - Вініссіус і Том, повідомляє прес-служба Оргкомітету.

Імена були обрані за результатами голосування.

Голосування проводилося протягом трьох тижнів, з тих пір як талісмани були представлені публіці. В процесі вибору імен взяли участь 323.327 респондентів. Імена Вініссіус і Том набрали 44 відсотки голосів.

Президент Оргкомітету Ріо-2016 Карлос Нузман зазначив: "Імена Вініссіус і Том визнаються в усьому світі як синонім переваги. Це те, чого ми хочемо досягти в проведенні Ігор-2016 в Ріо-де-Жанейро. В додаток до подання бразильської фауни і флори, наші талісмани також можна пов'язати з найкращим з нашої музики. Ми впевнені, що вони будуть надихати всіх, хто буде причетний до Ігор в Ріо".

Імена талісманів були представлені в той момент, коли до початку Ігор залишається рівно 600 днів.

Як повідомляв УНІАН, Олімпіада-2016 відбудеться в бразильському Ріо-де-Жанейро з 5 по 21 серпня. Паралімпіада пройде з 7 по 18 вересня.