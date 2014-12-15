"Шахтар" зіграє з "Олімпіакосом" в Юнацькій лізі УЄФА

У штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА, згідно з якою суперником донецького "Шахтаря" став грецький «Олімпіакос», повідомляє прес-служба ФК "Шахтар".

Згідно регламенту, команди зустрінуться в Україні.

Про дату проведення матчу буде повідомлено додатково.

Донецький "Шахтар" зайняв 1-е місце в своєму квартеті на груповому етапі Юнацької ліги УЄФА, в той час як "Олімпіакос" - фінішував 2-м. Цікаво, що основна команда "Олімпіакоса" у своїй групі Ліги чемпіонів зайняла 3-е місце і в плей-офф Ліги Європи зіграє з іншим українським клубом - "Дніпро" (Дніпропетровськ).

У сезоні-2014/15 проходить другий пробний розіграш Юнацької ліги УЄФА - першого клубного турніру УЄФА серед юнаків. На груповому етапі виступають юнацькі команди 32 клубів-учасників групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА. Склад груп та календар матчів такі ж, як у Лізі чемпіонів. У плей-офф команди грають по одному матчу, починаючи з 1/8 фіналу. Півфінали і фінал проводяться в рамках міні-турніру на стадіоні "Коловре" в Ньоні. Таким чином, максимум команда може зіграти десять матчів. Матч за третє місце не передбачений регламентом.