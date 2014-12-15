Головний тренер "Дніпра" Маркевич зазначив останні успіхи "Олімпіакоса" в єврокубках

Головний тренер дніпропетровського ФК «Дніпро» Мирон Маркевич прокоментував результати жеребкування Ліги Європи, згідно з яким суперником українського клубу в 1/16 фіналу стане грецький "Олімпіакос".

Тренер відзначив успішні матчі грецької команди на груповому етапі Ліги чемпіонів у нинішньому сезоні, повідомляє прес-служба ФК "Дніпро".

Зокрема, Маркевич зазначив: «Олімпіакос» - хороша команда. Добре грала в Лізі чемпіонів, зуміла обіграти «Ювентус» і мадридський «Атлетіко». Але, я думаю, ми теж дещо вміємо. Особисто для мене це буде вже третє побачення з «Олімпіакосом», але зараз там зовсім інша команда, працює інший тренер, тому якісь паралелі проводити складно. Звичайно, не можу не відзначити грецьких уболівальників, які женуть своїх гравців уперед. Докладно будемо розбирати і вивчати суперника вже ближче до часу проведення матчів; зараз для нас головне - доукомплектуватися".

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні в штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи, згідно з якою в першому раунді плей-офф дніпропетровський "Дніпро" зіграє з грецьким "Олімпіакосом", а київське "Динамо" - з французьким "Генгамом".