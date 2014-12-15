Український гімнаст Верняєв виграв у США престижний турнір "Кубок Валерія Люкіна"

Український гімнаст Олег Верняєв став володарем головного трофею традиційного міжнародного турніру «Кубок Люкіна», що проходив 14-15-го грудня в передмісті Далласа, повідомляє "Російський Х'юстон".

Українець став переможцем як особистого, так і командного заліку, де він виступав разом з Максимом Семянківим.

Перемогу на «Кубку Люкина» Верняеву принесла сума 92,100, що всього на 0,065 бали менше його особистого рекорду.

У містечку Фріско (Техас) українець показав третій результат на коні (14,850) і в опорному стрибку (14,850). В залік багатоборства йшов результат першої спроби, а за двома гімнаст став другим, програвши всього 0,75 японцеві Сіючи Тауре. Разом з тим, Верняєв став першим в чотирьох видах програми абсолютної першості: вільних вправах - 15,200, кільцях - 16,000, брусах - 15,850 та перекладині, з якою у нього раніше нерідко виникали проблеми - 15,350.

Верняєв в результаті майже на два бали випередив срібного призера турніру Ватару Танігаву (Японія) і американця Данелла Лейву. Що стосується Семянківа, то в багатоборстві він став п'ятим, набравши суму 87,650.

А ось у командній першості перевага українського дуету над японським (на цих змаганнях в залік йшли оцінки двох гімнастів) виявилося всього 0,350 бали.

Зазначимо, що за останній місяць це вже третя поспіль перемога Верняєва. Грудень він почав з першого місця у багатоборстві на етапі Кубка світу в Штутгарті, потім були виграні аналогічні змагання в Глазго.