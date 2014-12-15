"Дніпро" і "Динамо" дізналися суперників по плей-офф Ліги Європи

У штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи, згідно з якою в першому раунді плей-офф дніпропетровський "Дніпро" зіграє з грецьким "Олімпіакосом", а київське "Динамо" - з французьким "Генгамом".

Трансляцію жеребкування вів офіційний сайт УЄФА.

Якщо "Динамо" потрапило у кошик сіяних команд при жеребкуванні, то "Дніпро" спочатку був серед не сіяних і апріорі не міг отримати в опоненти легкого суперника. Разом з тим, спеціальним рішенням УЄФА, були розведені при жеребкування команди Росії та України. Таким чином, "Дніпро" не міг зіграти з московським "Динамо" або "Зенітом" з Санкт-Петербурга.

Нагадаємо. що на груповому етапі "Динамо" у своєму квартеті зайняло 1-е місце, набравши 15 очок (5 перемог і 1 поразка), в той час як "Дніпро" фінішував другим, поступившись у підсумковій таблиці італійському "Інтеру" (2 перемоги, 1 нічия, 3 поразки - 7 очок).

Матчі 1/16 фіналу Ліги Європи відбудуться 19 і 26 лютого.

"Динамо" проведе гру-відповідь на своєму полі, а "Дніпро" - в гостях.