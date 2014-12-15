Суперником "Шахтаря" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів стала "Баварія"

У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА, згідно з якою в 1/8 фіналу найпрестижнішого єврокубка чемпіон України донецький "Шахтар" зіграє з німецькою "Баварією" (Мюнхен).

Пряму трансляцію жеребкування вів офіційний сайт УЄФА.

На церемонії жеребкування особисто був присутній президент УЄФА Мішель Платіні.

Згідно з регламентом змагань "Шахтар", як команда, що посіла друге місце в групі, потрапила у другий кошик. Її суперником міг стати один з семи клубів, переможців груп - «Атлетіко» (Іспанія), «Реал» (Іспанія), «Барселона» (Іспанія), «Боруссія» (Німеччина), «Баварія» (Німеччина), «Монако» (Франція), «Челсі» (Англія).

З переможцем своєї групи - португальським "Порту" - донеччани зіграти на цій стадії змагань не могли спочатку.

Крім того, гірники не будуть мати переваги свого поля, як команда, що посіла 2-е місце в групі. Перший матч пройде в Україні, матч - відповідь-на полі суперника.

В інших парах команди розподілилися так: ПСЖ(Франція) - "Челсі" (Англія), "Манчестер Сіті" (Англія) - "Барселона" (Іспанія), "Байер" (Німеччина) - "Атлетико" (Іспанія), "Ювентус" (Італія) - "Борусія Дортмунд" (Німеччина), "Шальке-04" (Німеччина) - "Реал Мадрид" (Іспанія), "Арсенал" (Англія) - "Монако" (Франція), "Базель" (Швейцарія) - "Порту" (Португалія).

Перші матчі відбудуться 17/18 або 25/26 лютого, матчі-відповіді- 10/11 або 17/18 березня.