Український боксер Усик переміг нокаутом південноафриканського суперника

Український боксер Олександр Усик захистив титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBO у важкій вазі.

Про це повідомляє Українська правда.

У поєдинку з Дені Вентером, який представляв Південну Африку, Усик переміг технічним нокаутом у 9-му раунді.

Читайте такожБоксер Усик у першому титульному бою розраховує на велику підтримку українцівЯк заявив перед боєм колишній чемпіон світу за версією WBC Віталій Кличко, його підопічний із промоутерської фірмі K2 Promotions Усик найближчим часом зможе претендувати на чемпіонський титул однієї з провідних організацій.

"У разі перемоги Олександр зможе вийти на п'яту позицію світового рейтингу WBO, тому зацікавленість у проведенні чемпіонського бою зросте", - сказав Кличко в ефірі телеканалу "Інтер".