Казахстан подасть заявку на проведення Чемпіонату світу з футболу в 2026 році

Казахстан має намір вступити в боротьбу за право проведення світової футбольної першості в 2026 році.

Про це в суботу, 13 грудня, в Астані заявив Адильбек Джаксибеков, який раніше того ж дня оголосив про свою відставку з посади президента Федерації футболу Казахстану, повідомляє dw.de.

Раніше бажання провести ЧС-2026 висловили Китай, США, Еквадор, Канада, Колумбія та Мексика.

Читайте такожФутбольні фанати України просять Порошенка не сприймати пропозиції УЄФА щодо кримських клубівАгентство SID нагадує, що Казахстан також бореться за право проведення в Алма-Аті зимової Олімпіади 2022 року. Ще одним претендентом є Пекін.