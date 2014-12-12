ФК «Волинь» апелює до Комітету з етики і чесної гри ФФУ з приводу матча з "Металістом"

Футбольний клуб «Волинь» (Луцьк) сьогодні звернувся до Комітету з етики і чесної гри Федерації футболу України.

Клуб уважає, що футбольний матч 10 туру чемпіонату України по футболу між ФК «Волинь» (Луцьк) та ФК «Металіст» (Харків) (7.12.2014) відбувся з порушенням принципів Кодексу етики і чесної гри "Чесна гра – дисципліна і повага", а саме – без належної спортивної боротьби з нехтуванням інтересів глядачів, яке пов`язане із суддівством арбітра Кутакова Д.О., повідомляє прес-служба клубу.

«Звертаємо Вашу увагу на епізоди, що мали місце на полі, зокрема, на 7-й, 9-й, 20-й, 23-й, 39-й, 40-й, 46-й, 54-й, 55-й, 58-й, 60-й, 64-й, 77-й, 80-й та 87-й хвилинах матчу, рішення головного арбітра матчу по яких були спрямовані проти гравців ФК «Волинь» і не відповідали правилам футболу. Така значна кількість упереджених дій офіційних осіб свідчить про їх системність та заздалегідь визначену спланованість. Таким чином, під час матчу команди знаходилися у завідомо нерівних умовах, що суперечить принципам чесності, спортивності та змагальності, на яких ґрунтується футбол як гра мільйонів», - йдеться у зверненні «Волині» до Комітету з етики і чесної гри.

Окрім того, в клубі відзначають, що упереджені дії арбітра матчу спровокували уболівальників, які були присутні на матчі, і не змогли стерпіти нечесного характеру матчу, що в результаті могло перерости у загрозу до безпеки на стадіоні.

Беручи до уваги функції, покладені на Комітет з етики і чесної гри, «Волинь» просить визнати матч 10 туру чемпіонату України з футболу таким, що у зв’язку з діями офіційних осіб матчу проходив в умовах відсутності належної спортивної боротьби та з грубим порушенням принципів Кодексу етики і чесної гри «Чесна гра – дисципліна та повага» і рекомендувати застосувати дисциплінарні санкції Кутакова Д. О у вигляді пожиттєвого відсторонення від виконання обов’язків арбітра.