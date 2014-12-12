Суркіс припустив, що Ярмоленко може перейти в європейський топ-клуб

Про це заявив президент київського клубу Ігор Суркіс, передає champion.com.ua. "Не можу гарантувати, що взимку клуб не залишить Андрій Ярмоленко. Тому що поважаю як вболівальників, так і Андрія. Якщо взимку надійде пропозиція про трансфер, умовно, від Real або Manchester United - думаєте, я зможу відмовити Андрію, наплювавши на його інтереси?", - повідомив він.

"Щодо ціни на Андрія Ярмоленка, то цифр називати не буду, щоб не створювати зайвий ажіотаж", - додав Ігор Суркіс.

На думку президента київського клубу, Андрій Ярмоленко може піти, але рано чи пізно повернеться назад в "Динамо". "Ярмоленко може піти. Але рано чи пізно, переконаний, повернеться до нас. Як гравець чи в іншій ролі. Так вже було з Шевченком, Ребровим, Лужним. Андрій сам це розуміє", - сказав президент столичного клубу.

"Коли преса почала продавати його різним клубам, він прийшов до мене і сказав: "Слухайте, я втомився. Не хочу всього цього чути. Моя мета - стати чемпіоном України. Що буде далі - подивимося". Після цього ми продовжили контракт з Ярмоленком до літа 2016 року", - резюмував Ігор Суркіс.

Раніше повідомлялося про інтерес до Андрія Ярмоленка з боку дортмундської Borussia, англійського Liverpool та ряду клубів італійської Серії А, серед яких фігурували Romа, Inter, Juventus, Fiorentina та Milan.